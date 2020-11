NFL-quarterbacken Matthew Stafford er blevet placeret på coronaliste, og flere andre hold har også problemer.

NFL kæmper fortsat for at afvikle sæsonen under coronapandemien uden for mange forsinkelser og aflysninger.

Men hver uge dukker en række nye tilfælde af coronarelateret fravær op, og denne gang er Detroit Lions' stjernequarterback Matthew Stafford, som er havnet på holdets såkaldte covid-19-liste.

Det skriver klubben i et opslag på Twitter.

En spiller placeres på listen, hvis vedkommende selv er smittet med coronavirus eller har været i tæt kontakt med en personer, der er konstateret smittet.

På trods af nyheden har Detroit Lions valgt at holde holdfaciliteterne åbne.

Det har man til gengæld ikke hos San Francisco 49'ers. Ifølge amerikanske medier er wide receiver Kendrick Bourne blevet testet positiv for coronavirus.

Desuden er de tre spillere Trent Williams, Brandon Aiyuk og Deebo Samuel blevet placeret på covid-19-listen. Ifølge ESPN skyldes det, at spillerne har været i tæt kontakt med Bourne.

Spillernes fravær er et stort problem for San Francisco 49'ers, som allerede må undvære skadede profiler som Jimmy Garoppolo og George Kittle.

Allerede torsdag aften lokal tid skal holdet i aktion, når Green Bay Packers kommer på besøg.

Også hos Packers er der coronaudfordringer, efter at runningback A.J. Dillon er blevet testet positiv for sygdommen. Det har ført til, at Jamaal Williams og Kamal Martin er trukket ud af torsdagens kamp.

Syv spillere fra Baltimore Ravens blev desuden placeret på covid-19-listen tirsdag. Det skete, dagen efter at cornerback Marlon Humphrey blev testet positiv.

