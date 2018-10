Morten Andersen måtte søndag afgive sin pointrekord i NFL til Adam Vinatieri i fra Indianapolis Colts.

Oakland. Mortens Andersens rekord i NFL på 2544 point i den tidligere danske kickers 25-årige karriere i amerikansk fodbold blev slået søndag.

Her sørgede 45-årige Adam Vinatieri fra Indianapolis Colts for først at tangere og siden slå rekorden, da Colts på udebane mødte Oakland Raiders.

Vinatieri sparkede nok point hjem i første quarter af opgøret til at tangere Morten Andersens pointscore.

Senere i andet quarter leverede Vinatieri sit andet field goal i kampen indtil da, og dermed nåede han op på 2547 point, der er skrabet sammen i en karriere, der indtil videre har stået på i 23 år.

I begyndelsen af oktober henviste Adam Vinatieri også Morten Andersen til andenpladsen i statistikken over flest scorede field goals i NFL.

Morten Andersen, der sidste år blev optaget i NFL's prestigefulde Hall of Fame, var hurtigt ude med en lykønskning til Vinatieri.

- Hej Adam. Det er Morten Andersen her, som siger hej fra golfbanen. Jeg vil ønske dig tillykke med at slå min all time-scoringsrekord og min all time field goal-rekord.

- Jeg sætter stor pris på, hvordan du har gjort det. Du har gjort det uden for i sneen. Du har gjort det inde. Du har gjort det på udebane og hjemmebane.

- Fantastisk arbejde. Jeg er stolt af dig, siger Morten Andersen i et videoindslag på hjemmesiden Pro Football Hall of Fame.

/ritzau/