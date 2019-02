Colin Kaepernick har ikke spillet én kamp i NFL siden 2016-sæsonen, hvor han satte sig med et knæ i jorden under den amerikanske nationalsang. Nu har han indgået et forlig med NFL.

Det er Colin Kaepernicks advokat, Mark Geragos, der på sin Twitter-profil har delt en udtalelse, hvor han skriver, at den langvarige konflikt mellem NFL og Kaepernick nu er slut, efter at have indgået et forlig.

Som en del af forliget hedder det sig, at hverken Kaepernick eller NFL må fortælle om de præcise detaljer i selve aftalen. Sagen har stået på i mange måneder, og har haft stor opmærksomhed i USA.

Skal man tro på en af de mest respekterede NFL-journalister Mike Freeman, er det dog ikke peanuts, NFL har måtte slippe for at få Colin Kaepernick til at droppe sagen mod ligaen. Ifølge hans kilder lyder det, at Kaepernick har fået mellem 400-530 millioner kroner.

Number NFL team officials are speculating to me is the NFL paid Kaepernick in the $60 to $80 million range. — mike freeman (@mikefreemanNFL) 15. februar 2019

pic.twitter.com/5sdcGSuwvW — Mark Geragos (@markgeragos) 15. februar 2019

Colin Kaepernick lagde i oktober 2017 sag an mod NFL, da han mente, at ejerne af de mange NFL-hold var gået sammen om ikke at ansætte ham. ESPN har tidligere beskrevet, hvordan flere ejere måtte aflevere sms'er, mailkorrespondencer og lister over deres opkald i sagen.

Den 31-årige nu tidligere quarterback blev en kontroversiel skikkelse i NFL, da han satte ét knæ i jorden under nationalsangen i 2016. Selv har han forklaret, at det var for at sætte fokus på de, der arbejder i den amerikanske hær og veteranerne.

Efter at have forladt NFL skrev han en kæmpe sponsoraftale med Nike, der ikke havde noget problem med at bruge ham som reklamesøjle på trods af Kaepernicks politiske budskab.

Her lavede de to parter en reklame, der fik hele verden til at tale om Kaepernick. Selv Donald Trump reagerede på reklamen og mente, at Nike ville få store problemer, da flere ville boykotte sportsgiganten.