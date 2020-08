Odell Beckham Jr. beskylder ledelsen i NFL for at tænke mere på penge end sikkerhed.

Den forestående sæson i NFL burde aflyses på grund af coronakrisen i USA.

Sådan lyder det fra Cleveland Brown-profilen Odell Beckham Jr., der i hårde vendinger kritiserer ledelsen i NFL for at vægte penge højere end sundhed og sikkerhed.

- Vi er ikke klar til en sæson med amerikansk fodbold. Så hvorfor presser vi sådan på? spørger Odell Beckham Jr. over for avisen Wall Street Journal.

Interviewet blev lavet for to uger siden, men blev bragt mandag i magasintillægget WSJ Magazine.

- Det handler åbenlyst om deres penge.

- Og det generer mig, for det har altid været sådan - jeg hader at skulle sige det - at ejerne har det sådan, at "vi ejer jer".

Odell Beckham Jr. mener ikke, at NFL ser på spillerne som mennesker.

Han har ikke noget imod, hvis sæsonen bliver afblæst.

- Jeg føler ikke, at sæsonen skal spilles, og jeg er klar til, at det ikke sker. Jeg ville ikke have noget imod det, siger Cleveland-spilleren.

Efter at interviewet blev lavet indgik NFL og spillerforeningen NFL Players Association 24. juli en aftale vedrørende sikkerhedsprotokoller for den kommende sæson.

Flere spillere har benyttet en mulighed i aftalen for at droppe den forestående sæson, der begynder 10. september.

