I 10 år har han bygget sin gamle konto op. Men nu er det slut med den.

For Claus Elming, der har NFL-hjemmesiden 'Gul Klud' er blevet hacket. Det fortæller han i et opslag på den nye Twitter-konto, han har været nødt til at oprette i stedet for den gamle.

'Kære alle. Min gamle konto er blevet hacket. Farvel til et univers bygget op over 10 år,' skriver Claus Elming i et opslag på både sin Facebook-side og Twitter.

'Følg igen for tweets om sport og alt mulig andet jeg synes er sjovt, mærkeligt, interessant eller på anden måder fortjener et tweet,' skriver tv-værten, der i flere år også har fungeret som NFL-ekspert, ligesom han også selv har spillet amerikansk fodbold.

— Claus Elming (@nflming) February 26, 2021

Han har også været kommentator på netop NFL hos TV 2, ligesom han også er medvært på podcasten 'NFL Showet'.

På sin gamle konto havde Claus Elming tusindvis af følgere, men nu har han altså måttet starte helt forfra. Indtil videre har han fået lidt over 300 af slagsen, men tallet er allerede i fuld gang med at sige.

Udover at være trofast NFL-følger, har Claus Elming også mange år som tv-vært på sit cv, og det har ikke altid kun handlet om amerikansk fodbold.

Eksempelvis har han været vært på 'Vild med dans' fra 2006 til 2017, ligesom han også har stået i spidsen for quizprogrammet 'Pengene på bordet'.

Fra 2003 til 2007 var han desuden vært på sportsnyhederne hos TV 2.