I årevis fremstod de som verdens lykkeligste celebrity-par, men de er pludselig blevet ramt af en gigantisk krise.

For ægteskabet mellem den 42-årige brasilianske supermodel Gisele Bündchen og den tre år ældre legendariske NFL-quarterback Tom Brady er tæt på at smuldre.

Flere amerikanske medier har nemlig de seneste uger udrullet det enorme drama, der angiveligt har ramt stjerneparret, mens chokerede NFL-fans blot har kunnet se til.

Et drama, der skyldes én beslutning, som Tom Brady traf for flere måneder siden.

Tom Brady og Gisele Bündchen efter Super Bowl-triumfen i 2021. Foto: David J. Phillip

Den del vender vi dog tilbage til. Først spoler vi lige tiden tilbage til 2006.

Her sidder Gisele Bündchen på en ekstravagant vinbar i New York og venter. Venter på, at hendes blind date skal dukke op.

Hun ved bare ikke, at det er én af tidernes største amerikanske sportsstjerner, som hun skal møde.

»Vi mødtes gennem en ven. Og i det øjeblik, jeg så ham for første gang, der vidste jeg det. Han smilede, og det var det smukkeste smil, jeg nogensinde har set,« fortalte hun til Vanity Fair i 2009 om parrets første møde.

I dagene efter kunne hun ikke få ham ud af hovedet. Hun måtte bare være sammen med ham. Resten af sit liv.

For første gang siden bruddet med Hollywood-skuespilleren Leonardo DiCaprio året forinden, var hun igen blevet dybt forelsket.

Og tre år senere kunne stjerneparret så endelig offentliggøre en forlovelse, der blev efterfulgt af hele to bryllupper. Først i det stenrige Santa Monica-område i Californien – dernæst i Costa Rica.

»Nogle gange fortæller jeg folk, at min mand og jeg elsker hinanden så meget, at vi var nødt til at blive gift to gange,« har den brasilianske supermodel tidligere udtalt.

Gisele Bündchen og Leonardo DiCaprio var kærester fra 1999 til 2005. Foto: JEFF HAYNES

Den massive kærlighed resulterede kort tid efter i sønnen Benjamin, der kom til verden samme år. Og tre år senere blev den verdensberømte familie udvidet med datteren Vivian.

Alt imens Tom Brady var ved at udvikle sig til én af NFL-historiens største legender. Måske endda den største.

En titel, som uundgåeligt kostede på hjemmefronten, og som samtidig betød, at én af parterne måtte skrue ned for karrieren, hvis ikke børnene kun skulle se begge deres forældre få gange om ugen.

Derfor skruede Gisele Bünchen ned for modelkarrieren og de mange rejser til alverdens hovedstæder i 2015 for i stedet at tage sig af sine børn, når deres far igen og igen rejste rundt med storholdet New England Patriots og hentede den ene Super Bowl-titel efter den anden.

Netop derfor var der da også jubel i familiens hjem, da Tom Brady tidligere i år meddelte, at han stoppede karrieren. Nu kunne han i stedet være der for sine børn.

Eller det troede Gisele Bündchen i hvert fald.

For efter flere måneders betænkningstid chokerede den syvdobbelte Super Bowl-vinder pludselig hele sportsverdenen, da han meddelte, at han alligevel ikke indstillede karrieren.

Han var ikke færdig med den sport, der havde givet ham så meget.

Tom Brady og Gisele Bündchen i 2018. Foto: Charles Sykes

»Det er gået op for mig, at min plads stadig er nede på banen. Ikke oppe på tilskuerpladserne,« lød det fra verdensstjernen, da han vendte tilbage til Tampa Bay Buccaneers-mandskabet i marts.

Men mens det meste af verdens NFL-fans jublede over Bradys chokcomeback, blev stemningen i parrets hjem i Tampa forvandlet til et regulært mareridt.

For quarterbackens bedre halvdel skulle ifølge flere amerikanske medier have gjort hende så utilfreds med husbondens beslutning, at et kæmpe skænderi i starten af september startede en lavine af skilsmisserygter.

Gisele Bündchen er nemlig så skuffet over, at Brady nu endelig havde muligheden for at være der for parrets to børn – samt hans 15-årige søn Jack fra et tidligere forhold – men nu i stedet har valgt at tænke på karrieren frem for familien.

Tom Brady sammen med sine tre børn. Fra venstre: Benjamin, Vivian og Jack. Foto: ERIK S. LESSER

Skænderiet skulle ifølge Page Six og People have været så dramatisk, at den brasilianske supermodel forlod parrets hjem og efterlod en dybt ulykkelig Brady alene med børnene.

Derfor måtte Buccaneers-spilleren da også forlade holdets træningslejr i 11 dage – af 'personlige årsager'.

Amerikanske medier meldte dog, at han tilbragte de dage med hustruen og parrets to børn for at klinke skårene.

Men det var efter sigende ikke nok til at genskabe den gode stemning. For Gisele Bündchen dukkede ikke – som traditionen ellers byder – op til Buccaneers' sæsonpremiere mod Dallas Cowboys.

Foto: Mike Ehrmann

Og selvom Tom Brady skulle have forsikret sin hustru om, at denne sæson bliver den sidste, er hun ifølge amerikanske medier stadig fast besluttet på at forlade sin ægtemand igennem 12 år.

»Tom og Gisele har i et stykke tid kæmpet med at få deres ægteskab til at fungere, men de er i stedet vokset fra hinanden,« har en kilde tæt på familien fortalt Page Six, efter det kom frem, at parret angiveligt ikke har boet sammen i over en måned.

Alt imens forlyder det videre i samme medie, at Gisele Bündchen allerede har smidt vielsesringen, mens begge parter ligeledes har hyret skilsmisseadvokater.

Dermed tyder alt på, at forholdet mellem de to superstjerner er iskoldt.

Og det, der engang var ét af verdens lykkeligste celebrity-par, ser ud til meget snart at være fortid.