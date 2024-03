En aktivist kravlede til toppen af den allerede berømte The Sphere-bygning, der lyser op i Las Vegas før Super Bowl.

Verdens største endagsbegivenhed er blevet et cirkus, der strækker sig over mange dage, og nu ruller Super Bowl-hysteriet for fulde gardiner før den store kamp natten til mandag dansk tid.

Store dele af verdens øjne har rettet sig mod Las Vegas, hvor kampen skal spilles, og det udnytter mange, der har et budskab.

En mand tog dog ekstreme metoder i brug, for han kravlede til toppen af The Sphere-arena, der har kostet 14 milliarder og måler 112 meter i højden. Den imponerende kugleformede bygning har i ugen op til Super Bowl lyst op med de to finaleholds logoer.

Midt under en pressekonference afholdt af sikkerhedstjenester modtog Clark Countys politichef Kevin McMahill nyheden og stod dernæst febrilsk med sin mobiltelefon, fortæller tyske Bild, der er til stede i byen.

»Han er ude efter opmærksomhed. Vi er nødt til at få ham ned nu,« lød den direkte besked til det tyske medie.

Las Vegas politi bad folk om at undgå området omkring den gigantiske videokugle og være forberedt på vejlukninger, for udrykningskøretøjerne skulle have plads.

Meldingerne fra USA går på, at det er den kendte skyskraber-klatrer Maison DesChamps, der var på toppen af bygningen for at lave aktion mod abort. Det skriver blandt andre USA Today.

Politiet fik overtalt ham til at kravle ned gennem en åbning i taget, og derpå endte aktionen i en anholdelse.

Hændelsen burde ikke påvirke søndagens kamp, understregede politichef Kevin McMahill, men episoden viste, at de mange sikkerhedsvagter skal være forberedt på hvad som helst før storkampen mellem San Francisco 49'ers og Kansas City Chiefs, der spilles på Allegiant Stadium.