Houston Texans var foran 24-0, men Kansas City Chiefs fik kæmpet sig tilbage og vandt 51-31.

Kansas City Chiefs er i AFC-finalen i NFL efter at have været bagud 0-24 mod Houston Texans.

På Chiefs hjemmebane, Arrowhead Stadium, kom undertippede Texans overraskende foran med 14-0 inden for de første fem minutter efter flere store fejl fra Chiefs-spillerne.

Chiefs stærke tight end Travis Kelce tabte bolden på en afgørende tredje down. Det efterfølgende punt blev blokeret og løbet ind til et touchdown af Texans Lonnie Johnson Jr.

Ondt blev til værre for de store hjemmebanefavoritter, der blev ved med at lave store fejl. Kort inde i andet quarter kunne Texans fans og spillere ikke tro deres egne øjne, da der stod 24-0 til Houston Texans, der lignede vindere allerede efter lidt over et quarter.

Chiefs er dog kendt for deres lynhurtige angreb anført af quarterback Patrick Mahomes.

De næste fire touchdowns blev scoret af Chiefs på blandt andet tre touchdowns i træk af Travis Kelce, og så var hjemmeholdet pludselig foran 28-24 i pausen.

Den bristede drøm om en slutspilsoverraskelse så ud til at have knækket Texans spillere.

Chiefs scorede to touchdowns i træk på løb fra running back Damien Williams til 41-24 i tredje quarter, og så syntes kampen afgjort.

Texans kom aldrig rigtig tæt på, og efter et par scoringer til hvert hold kunne Chiefs lade sig hylde med cifrene 51-31.

I AFC-finalen får Chiefs besøg af Tennessee Titans, der overraskende slog topseedede Baltimore Ravens natten til søndag.

/ritzau/