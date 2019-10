Mestrene fra New England Patriots bliver ved med at vinde i NFL, og Tom Brady fortsætter med at imponere.

New England Patriots er fortsat ubesejret i NFL, efter at holdet natten til tirsdag dansk tid på udebane bankede New York Mets med hele 33-0.

Dermed har Super Bowl-mesteren vundet samtlige syv ligakampe i denne sæson.

Det har New England Patriots gjort to gange tidligere i klubbens historie.

Anført af den 42-årige quarterback Tom Brady leverede New England Patriots en magtdemonstration både offensivt og defensivt.

- Vores forsvar leverede fantastisk fodbold. De dækkede godt op og stoppede alle løb, og de leverede nogle vigtige aktioner. Det var fedt at se på, siger Brady ifølge AFP.

Brady lykkedes med 31 af 45 kast, som samlet gav holdet 249 yards og en enkelt touchdown i udbytte.

Patriots' running back Sony Michel bidrog til sejren ved at løbe ned og score touchdown tre gange i den ret ensidige affære.

- Det var brutalt. Vi gjorde intet rigtigt. Det var bare en dårlig præstation. Vi kan ikke spille på den måde mod disse gutter.

- Det var bare ikke godt nok. Vi har meget arbejde foran os, siger Jets-træner Adam Gase.

Det var ottende gang i træk, at New York Jets tabte til New England Patriots.

Ud over New England Patriots er kun San Francisco 49'ers ubesejret efter seks sejre i træk.

