Baker Mayfield, der har vundet det prestigefulde Heisman-trofæ, blev taget med NFL-draftens allerførste valg.

Arlington. Cleveland Browns tog natten til fredag dansk tid quarterbacken Baker Mayfield med det første valg overhovedet i årets NFL-draft.

23-årige Mayfield er den seneste vinder af det prestigefulde Heisman-trofæ, der hvert år uddeles til den mest fremtrædende collegespiller i USA.

Og Browns satser altså på, at netop Mayfield er manden, der i fremtiden endelig kan bringe succes til sejrshungrende Cleveland.

NFL-draften afholdes en gang hvert år. Det er her, at de 32 hold i verdens bedste liga for amerikansk fodbold kan styrke deres trupper med de bedste unge spillere fra college.

Browns havde førstevalget, da holdet sidste sæson vandt færrest kampe af alle 32 NFL-mandskaber. Faktisk tabte holdet alle sine 16 kampe.

Der var i år stor spænding om, hvem der ville blive taget med det allerførste valg. En række talentfulde spillere var således alle blandt kandidaterne til at blive førstevalget.

Blandt dem var quarterback Sam Darnold, der i stedet endte med at blive taget af New York Jets med draftens tredje valg.

Mellem de to quarterbacks blev det spektakulære runningbacktalent Saquon Barkley valgt af New York Giants med andenvalget.

Cleveland Browns var også indehaver af draftens fjerde valg, og her tog holdet lidt overraskende cornerback Denzel Ward.

Første runde af draften er fredag morgen dansk tid overstået.

Nu resterer de sidste seks runder, der afholdes i løbet af de næste to døgn.

/ritzau/