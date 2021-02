Gjorde han lige det?

Sådan må en del NFL-fans have tænkt, da den amerikanske superstjerne Tom Brady onsdag fejrede sin syvende Super Bowl-titel.

For sammen med sit hold, Tampa Bay Buccaneers, var han ude på en storslået bådparade i én af byens kanaler for at blive hyldet af fans efter søndagens finalesejr.

De fremmødte fans fik dog noget af en overraskelse – og nok også forskrækkelse – da 43-årige Tom Brady pludselig besluttede sig for at kaste det legendariske vindertrofæ, Vince Lombardi-trofæet, over i en anden båd. Du kan se klippet nederst i artiklen.

Rob Gronkowski (tv.) og Tom Brady efter søndagens sejr. Foto: Mark J. Rebilas Vis mere Rob Gronkowski (tv.) og Tom Brady efter søndagens sejr. Foto: Mark J. Rebilas

Helt konkret valgte den ikoniske quarterback at kaste trofæet til sin mangeårige makker på banen, Rob Gronkowski, der sad klar til at gribe det i anden båd.

Derfor var trofæet da også i fare for at ende på bunden af Hillsborough River.

Men heldigvis for de to superstjerner endte det hele godt, da sidstnævnte af de to greb trofæet – til stor jubel for de andre holdkammerater.

Efterfølgende er de ellers så populære NFL-stjerner kommet i modvind på de sociale medier, fordi de under onsdagens fejring var fulde, mens de sejlede. Det skriver det amerikanske medie Fox News.

Fuldskaben har faktisk været så omdiskuteret på især Twitter, at søgningen 'drunk Tom Brady' er blevet enormt populær det seneste døgn.

Netop Brady og Gronkowski kunne søndag aften endnu en gang lade sig hylde som vindere af Super Bowl efter en sejr på på 31-9 over Kansas City Chiefs hjemme i Florida.

Makkerparret løb da også med opmærksomheden i søndagens finale, da to af Bradys tre touchdownkast i kampen var til netop Gronkowski.

Super Bowl-sejren var Bradys første for Tampa Bay efter 20 år hos New England Patriots.