Travis Kelce og George Kittle er to af de bedste tight ends i NFL. Natten til mandag mødes de i Super Bowl.

Når Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers løber på banen til Super Bowl 54 natten til mandag dansk tid, er det med to af ligaens absolut bedste tight ends i form af Travis Kelce og George Kittle.

En tight end er i udgangspunktet en forlængelse af den offensive linje, som blokerer i løbespillet og passer på quarterbacken, mens en tight end også griber bolde.

Og det er ikke helt tilfældigt, at det er hold med to af ligaens allerbedste af slagsen, der står i finalen, mener Chiefs-quarterbacken Matt Moore.

- Det er helt sikkert en nøgle til succes. George og Travis er meget ens. De angriber midten af banen og laver store spil. Vi har aldrig set deres form for hurtighed før, siger han.

Moore har spillet i ligaen siden 2007 og set, hvordan positionen gradvist har fået en større betydning.

- Engang var det bare store fyre, der kunne blokere og en gang imellem gribe bolde. Nu vil alle have spillere, som vi har i Travis, som både kan blokere og har hurtigheden til at løbe dybt.

De mere atletiske tight ends gør det svært for forsvaret at finde et modsvar. Sætter man en lidt mindre, men hurtigere defensive back til at dække ham op, er en tight end ofte for stor og stærk, påpeger Travis Kelce.

Og står en atletisk tight end over for en større linebacker, er tight enden ofte hurtigere.

- Ordene tight end betyder jo oprindeligt, at man er tæt på den offensive linje. Man er ikke wide receiveren, der står længere ude. Men man begynder at se tight enden blive rykket væk fra den offensive linje. På den måde bliver man et svært match for de små spillere på ydersiden og de knap så hurtige i midten, siger Kelce.

I sine tre første sæsoner har George Kittle grebet bolde for 2945 yards, hvilket er flest for en tight end i de første tre år af karrieren.

49ers-profilen oplever, at der er mere respekt om rollen end tidligere.

- Tight end-positionen er endelig ved at opnå anerkendelse i ligaen. Holdene er ved at finde ud af, at hvis du har en tight end, der kan dominere, åbner det op for en helt masse, siger Kittle.

Travis Kelce håber, at han sammen med andre prominente tight ends i ligaen vil inspirere andre til at prøve sig af i samme rolle.

- Da jeg var yngre, var det ikke alle, der ville spille den position. Forhåbentlig kan folk som mig, Zach Ertz, George Kittle og Mark Andrews skabe noget begejstring om positionen. Børn vil finde en måde at blive en del af tight end-flokken, siger Chiefs-stjernen.

