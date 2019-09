I sidste uge blev Blake Bivens' verden ødelagt.

Baseballstjernens hustru, lille søn og svigermor blev brutalt dræbt, og kort tid efter gjorde politiet et uhyggeligt fund.

Det skriver New York Post. Dagen efter de voldsomme drab fandt politiet noget tøj - en hvid t-shirt, blå joggingbukser og et par sko fra Nike - der meget vel kunne tilhøre gerningsmanden.

»Tøjet havde røde pletter og det der godt kunne være partikler fra mennesker på sig,« lyder det i dokumenter fra sagen.

Blake Bivens mistede tirsdag sin svigermor, hustru og et-årige søn. Foto: Instagram

Den mistænkte i sagen, den blot 18-årige Mathew Thomas Bernard - som er lillebror til Blake Bivens' dræbte hustru - blev anholdt af politiet den 27. august. Her var han nøgen, og han blev efterfølgende sigtet for de tre drab.

Ligene blev fundet ved familiens hus i delstaten Virginia i USA. Den ene kvinde blev fundet død i indkørslen, mens hans søn og den anden kvinde lå inde i huset.

Politiet opdagede ligene efter at have fået et opkald om, at der var hørt skud ved huset i Pittsylvania County.

Udover tøjet fandt politiet også en riffel og en hammer, der var dækket af blod. Selve motivet for de tre drab kender politiet fortsat ikke, men en fætter til familien har tidligere fortalt, at Mathew Thomas Bernard er psykisk syg.

Matthew Bernard er anklaget for det tredobbelte drab. Foto: Privatfoto, Facebook

Han skulle have været for retten for første gang i løbet af ugen, men høringen blev aflyst, da Bernard blev indlagt.

To dage efter de brutale drab skrev Blake Bivens et langt opslag på Instagram, hvor han både hyldede sin hustru, søn og svigermor og samtidig gav udtryk for den store sorg, der havde ramt ham.

'For to dage siden blev mit hjerte til aske. Det liv jeg kendte er blevet smadret. Smerten, min familie mærker, kan ikke beskrives. Jeg ryster ved tanken om vores fremtid uden dem' skrev han blandt andet i opslaget, som han havde skrevet til en lang række billeder af de tre dræbte.

Blake Bivens er en del af baseballholdet Tampa Bay Rays i Major League Baseball (MLB), men har spillet en del kampe for det mindre hold Montgomery Biscuits i Alabama.