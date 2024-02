Et tweet fra Joe Bidens private X-profil er i de seneste timer stukket fuldstændig af.

For på sociale medier er der både fans og modstandere af Biden, der reagerer på den amerikanske præsidents kommentar, som uden tvivl er en stikpille til hans politiske modstandere.

Tweetet, som blev delt lige ved slutfløjtet på Super Bowl-finalen, hvor Kansas City Chiefs snuppede trofæet, er et redigeret billede af den amerikanske præsident med røde laserøjne, et stort smil og teksten: 'Præcis, som vi planlagde det'.

Og dét er en direkte stikpille til de mange, mange konspirationsteoretikere, der i tiden op til Super Bowl-finalen har haft travlt.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE — Joe Biden (@JoeBiden) February 12, 2024

Travlt med at fortælle omverdenen, at NFL-sæsonen - i et større politisk spil - har været aftalt, efter Kansas City Chiefs-stjernen Travis Kelce har indledt et forhold med superstjernen Taylor Swift, der tidligere har erklæret sin støtte til Joe Biden.

En populær konspirationsteori har nemlig været, at de to stjerner skulle finde sammen og gøres til et af USAs mest populære kærestepar, Kansas City Chiefs skulle vinde Super Bowl-finalen og siden skulle parret altså så erklære samlet støtte til Joe Biden inden præsidentvalget i november - og dermed give Biden tiltrængt medvind.

Dét har den konservative, tidligere kandidat til den amerikanske kongres Jack Lombardi II og den tidligere republikanske præsidentkandidat Vivek Ramaswamy blandt andet delt deres tanker om.

»Gad vide, hvem der vinder Super Bowl næste måned. Og gad vide om der kommer en stor præsidentiel støtteerklæring fra et kunstigt kulturelt oppustet par til efteråret. Bare nogle vilde spekulationer her, lad os se, hvordan de ældes over de næste otte måneder,« lød det fra Ramaswamy.

Foto: Ezra Shaw/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ezra Shaw/AFP/Ritzau Scanpix

Og det er altså typer som dem, at Biden nu stikker til - hvilket i den grad deler vandene på X, hvor over 44 millioner mennesker har set det i skrivende stund.

»Er det en parodi?«

»Joe, hvad fan*en?«

»Hvilken praktikant tweetede dette?,« lyder nogle af de mere negative kommentarer, mens andre skriver:

»Dette er et helt andet niveau af drillerier. Du får 10 ud af 10.«

»Du gør mig meget glad med dette tweet!«

Konspirationerne får nok endnu et nøk inden længe, når netop præsident Biden skal tage imod Kelce og resten af Kansas City Chiefs-holdet i det hvide hus om få dage.

Noget præsidenten også har tweetet om.

»Med deres tredje Super Bowl på blot fem sæsoner, så er Kansas City Chiefs ikke bare mestre i dag - de er et dynasti,« skriver Biden og tilføjer:

»Jeg er klar til at byde dem velkommen i det hvide hus igen.«

Læs mere om kampen lige her.