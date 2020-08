NFL-stjernen DeAndre Baker, der spiller for New York Giants, risikerer at blive idømt fængsel på livstid.

Baker er nu officielt blevet anklaget for væbnet røveri efter en episode i maj, hvor fire mænd blev frarøvet ure og kontanter.

Politiet har tidligere offentliggjort, at der i forbindelse med røveriet blev stjålet 12.400 dollar i kontanter (cirka 78.000 kroner, red.) og fire ure til en værdi af 61.100 dollar (cirka 385.000 kroner).

Og strafferammen – hvis han bliver kendt skyldig – er altså fængsel op til livstid.

Foto: BRETT CARLSEN

DeAndre Baker blev anholdt tre dage efter røveriet, men han har siden været løsladt mod kaution, mens politiet har efterforsket sagen.

Quinton Dunbar fra Seattle Seahawks blev anholdt samtidig med DeAndre Baker, da politiet mistænkte ham for at være medskyldig.

Men modsat Baker slipper Quinton Dunbar for at komme på anklagebænken på grund af manglende beviser.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår første retsmøde i sagen finder sted.