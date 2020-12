Med hele 89 point var det svært at følge med i NFL-kampen mellem Baltimore Ravens og Cleveland Browns.

Nogle NFL-kampe er mere underholdende end andre.

Og natten til tirsdag dansk tid bød NFL på en af den slags kampe, som fans af amerikansk fodbold helst ikke vil gå glip af.

Baltimore Ravens endte med at vinde gyseren med de vilde cifre 47-42 over Cleveland Browns.

Justin Tucker, kicker for Baltimore Ravens, scorede et afgørende field goal blot to sekunder før slutfløjt ved stillingen 42-42.

Dermed stod det 45-42 til Baltimore Ravens, som til slut også hentede to point mere på en safety, efter at en Cleveland-spiller blev tacklet i egen endzone.

Inden da var kampen en stor rutsjebanetur, hvor Lamar Jackson, quarterback for Baltimore Ravens, især var en nydelse at se på.

Cleveland Browns var bagud 20-34 i slutningen af tredje quarter, men vendte kampen på hovedet og kom foran 35-34 med seks minutter tilbage.

Baker Mayfield, quarterback for Cleveland, spillede også fantastisk for hjemmeholdet, men det var akkurat ikke nok.

Det var Mayfield selv, som løb scoringen til 35-34 ind i endzone til touchdown.

Forinden havde Jackson også scoret touchdown to gange med eminente løb og taktisk snarrådighed i første og andet quarter.

I fjerde quarter var samme Jackson nødt til at udgå med kramper, inden han insisterede på at komme tilbage og afgøre kampen, da afløseren, Trace McSorley, kom til skade.

- Jeg fik kramper. Men tilbage i omklædningsrummet så jeg Trace gå ned. Så jeg sagde jeg: Jeg er nødt til at komme derud igen, fortæller Jackson ifølge AFP.

Mayfield roser sin kollega på modstanderholdet.

- Det var som taget fra en scene i en film. Så snart Trace gik ned, så kiggede jeg op og så Lamar træde tilbage på banen. Det var vildt. Han er bare en utrolig spiller, siger Mayfield ifølge AFP.

Og selvfølgelig leverede ustyrlige Jackson et sublimt kast til Marquise Brown, der kunne bringe Baltimore Ravens foran 40-35. Kort efter blev det også 42-35 til udeholdet med under to minutter tilbage.

Mayfield havde dog ikke givet op og sørgede for et kast til Kareem Hunt, som på sit touchdown udlignede til 42-42.

Men derefter fik Jackson det sidste ord og aftryk på kampen og satte sin kicker op til et field goal fra 55 yards.

Med sejren har Baltimore Ravens nu vundet otte kampe og tabt fem. Cleveland Browns har vundet ni og tabt fire. Begge hold kan fortsat nå at komme i slutspillet.

/ritzau/