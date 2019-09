Et opslag på Instagram har tilsyneladende fået store konsekvenser for Antonio Brown.

For Oakland Raiders-spilleren fik tilbage i august to bøder på i alt 53.950 - svarende til cirka 365.000 kroner - dollars for at have misset dele af Raiders' træning.

Det fik Antonio Brown til at dele et billede af brevet, hvori han bliver gjort opmærksom på bøderne, på sin story på Instagram, og det har gjort Raiders-manageren Mike Mayock vred, skriver flere medier. Herunder ESPN og CNN.

'Når dit eget hold hater, men der ikke er noget, der stopper dig nu,' skrev Antonio Brown blandt andet, mens han også tilføjede, at 'alle skal betale i år, bare for at få det på det rene.'

En udmelding, Mike Mayock langt fra skulle have være tilfreds med, og det har angiveligt betydet, at Antonio Brown er blevet suspenderet efter de to skændtes heftigt på træningsbanen.

De stod angiveligt og råbte højt ad hinanden, mens andre fra holdet så på.

Ifølge ESPN skulle Antonio Brown angiveligt have truet Mayock med at slå ham, hvorefter spilleren skulle have sagt »giv mig bare en bøde for det!«

Hvor længe Antonio Brown er suspenderet, vides ikke, men Mike Mayock fortalte selv, at NFL-spilleren ikke var på træningsbanen torsdag - dagen efter skænderiet. Han ville dog hverken be-eller afkræfte en eventuel bortvisning.

»Han var her tydeligvis ikke i dag, og vi har noget information, som i nok skal få. Jeg er ret følsom omkring det, jeg håber i forstår hvorfor,« siger Raiders-træneren Jon Gruden til ESPN.

»Jeg tror meget på denne her fyr. Antonio er en fantastisk receiver, og inderst inde tror jeg, han er en rigtig god fyr. Så jeg er frustreret, jeg siger ikke mere om det, og jeg håber, det går alt sammen. Men jeg har ikke noget officielt at sige, før jeg får al fakta på plads,« siger Jon Gruden.

Han har i opstarten også undværet Antonio Brown, der havde store problemer med en lidelse under sine fødder.

Allerede efter den første bøde på 40.000 dollars, som Brown fik for at gå glip af dele af træningslejren, sagde Mike Mayock, at Antonio Brown skulle tage en beslutning om, hvorvidt har var 'all in' eller ej.