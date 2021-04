Houstan Texans' quarterback Deshaun Watson skulle angiveligt have tvunget en af kvinderne til oralsex.

Men anklagerne om seksuelle krænkelser fra i alt 22 kvinder, der alle har lagt sag an mod NFL-stjernen, har ikke endt forholdet til Watsons mangeårige modelkæreste Jilly Anais.

Den 25-årige model har nu været ude på Instagram og meddele til sine godt tre millioner følgere, at forholdet mellem de to ikke har lidt skade, og at hun bliver ved hans side i hele dette forløb.

Hun lagde efterfølgende en serie af fotos op på det sociale medie fra en weekendtur med nogle venner, hvor hun på et af dem sidder på en vandscooter med to langefingre peget direkte mod kameraet og med følgende besked i opslaget:

Deshaun Watson og kæresten Jilly Anais. Foto: Instagram Vis mere Deshaun Watson og kæresten Jilly Anais. Foto: Instagram

'Ingen service inde i bjergene, du kan ikke nå mig.'

Opslaget var det første af slagsen, hvor Jilly Anais reagerede på de mange anklager, som der er imod hendes kæreste.

Deshaun Watson har, siden den første anklage kom i sagen, talt gennem sin advokat, Rusty Hardin, som har meldt, at stjernequarterbacken ikke har krænket nogen af de 22 kvinder.

I sidste uge gik Deshaun Watson så selv ud og svarede tilbage på de mange anklager og kaldte dem for et forsøg på at få penge ud af stjernen. Det skriver New York Post.

Deshaun Watson bevarer sin uskyld trods de mange anklager. Foto: Carmen Mandato Vis mere Deshaun Watson bevarer sin uskyld trods de mange anklager. Foto: Carmen Mandato

Deshaun Watson har gennem sin advokat fastholdt sin uskyld og hævder, at alle 22 kvinder lyver om beskyldningerne om seksuelle krænkelser og chikane.

NFL indledte en undersøgelse af Watsons adfærd 18. marts, og Nike suspenderede deres kontrakt med Watson 7. april – en dag efter at to af kvinderne offentligt stod frem med deres beskyldninger.

Selvoms Deshaun Watsons sponsorkontrakter er blevet suspenderet, kommer quarterbacken ikke til at mangle penge til at køre sagerne mod de 22 kvinder.

I september skrev Watson under på en fireårig kontraktforlængelse med Texans til en værdi af svimlende 980 millioner kroner. En kontrakt, han nu ønsker at blive frigjort fra for at finde sig en ny arbejdsgiver, alt imens han er anklaget af de mange kvinder for seksuelle krænkelser.