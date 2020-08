Det er voldsomme detaljer, der nu er kommet frem om Derrius Guices angivelige overfald på kæresten.

NFL-spilleren skulle på et tidspunkt have kvalt hende så voldsomt, at hun besvimede.

Det fremgår ifølge Washington Post af anklageskriftet mod den 23-årige runningback, der i sidste uge med øjeblikkelig virkning blev fyret af sit hold, Washington Football Team (tidligere Redskins), da sagen kom frem.

Footballspilleren meldte sig selv til politiet i fredags, hvor han blev arresteret. Senere på dagen blev han løsladt mod en kaution på knap 65.000 kroner.

Ifølge anklageskriftet skulle Derrius Guice have overfaldet sin kæreste tre gange i foråret:

14. februar blev kæresten, som i anklageskriftet kun fremgår via sine initialer, være blevet skubbet til jorden i NFL-spillerens soveværelse. Her skulle hun have beskadiget sin ene tommelfinger, så neglen efterfølgende faldt af på grund af blodsprængniger.

blev kæresten, som i anklageskriftet kun fremgår via sine initialer, være blevet skubbet til jorden i NFL-spillerens soveværelse. Her skulle hun have beskadiget sin ene tommelfinger, så neglen efterfølgende faldt af på grund af blodsprængniger. 13. marts var dagen, hvor footballspilleren ifølge anklageskriftet skulle have stranguleret kæresten, indtil hun besvimede. Hun skulle være vågnet ved, at han sad og græd og prikkede til hende. Senere på dagen, i lufthavnen på vej hjem, opdagede hun efter eget udsagn pletter og mærker på halsen.

var dagen, hvor footballspilleren ifølge anklageskriftet skulle have stranguleret kæresten, indtil hun besvimede. Hun skulle være vågnet ved, at han sad og græd og prikkede til hende. Senere på dagen, i lufthavnen på vej hjem, opdagede hun efter eget udsagn pletter og mærker på halsen. 17. april blev hun ifølge anklageskriftet skubbet til jorden uden for footballspillerens hjem, hvorved hun kom til skade, uden at det nærmere beskrives på hvilken måde.

Derrius Guices advokat, Peter D. Greenspun, har siden kritiseret både politi og Washington Redskins for ikke at have undersøgt sagen ordentligt, inden de har handlet og hendholdsvis arresteret og fyret NFL-spilleren.

»Derrius vil afvise anklagerne i retten, hvor en grundig undersøgelse af anklagerne vil finde sted,« siger Peter D. Greenspun ifølge Washington Post.

Træneren for Washington Football Team gav i sidste uge følgende forklaring på, hvorfor man øjeblikkeligt fyrede Derrius Guice, da sagen kom frem.

»Det er altid en svær beslutning, når man skal fyre en unge talentfuld footballspiller. Men under disse omstændigheder og i sådan en situation tager vi anklagerne meget, meget seriøst, og vi måtte tage den beslutning for at komme videre,« sagde Ron Rivera.

Tidligere på året kom Derrius Guice også i modvind, da han i marts under coronanedlukningen kunne ses på en yacht med seks kvindelige modeller. Den episode fandt sted mellem de to sidste af sagerne mod kæresten.

Retssagen mod Derrius Guice er sat til at begynde 28. august.

Han blev i 2018 valgt af Washington Redskins som den 59. spiller i årets draft.