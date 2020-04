Den amerikanske tv-station ESPN lægger sig fladt ned efter en uheldig episode under weekendens NFL-draft.

Her blev unge, håbefulde collegespillere valgt af de bedste amerikanske fodboldhold, og i den sammenhæng var det ESPN's plan at gøre dækningen af showet så personligt som mulig.

Men det endte dog med at blive lidt for personligt for én af de unge collegestjerner. Det kan du se mere til nederst i artiklen.

Det skriver det amerikanske medie New York Post.

21-årige Tee Higgins. Foto: Brian Spurlock Vis mere 21-årige Tee Higgins. Foto: Brian Spurlock

Da amerikanske Tee Higgins natten til lørdag blev valgt af Cincinnati Bengals, havde tv-stationen ifølge flere seere valgt at skrive en ret unødvendig information om det 21-årige stjerneskud.

På skærmen poppede der nemlig et såkaldt 'lær ham at kende'-skilt op, da Higgins var blevet valgt, og her kunne seerne læse, at den unge wide receiver havde haft en svær opvækst. Og det var der en særlig årsag til.

Hans mor er nemlig tidligere stofmisbruger. Noget, som hun havde kæmpet med i hele 16 år, inden hun kom ud af det for 12 år siden. Den information var dog så upassende for flere vrede seere, at nogle af dem røg til tastaturet for at kritisere tv-stationen på Twitter.

Det kan du se eksempler på her:

'Skam jer, ESPN. Draften er så stort et øjeblik for de unge mænd, og så vælger I at fokusere på de uheldige ting i deres liv?'

'Hvad fanden er det galt med jer?'

'Seriøst, ESPN, hvilket 'geni' fik dog denne tanke?'

Det er sgu latterligt. Jeg hader ESPN'.

Efter draft-showet var vicepræsidenten for ESPN's produktionsafdeling da også hurtigt ude at beklage den brøler, der netop var sket.

»Det var en fejl, og det vil vi gerne undskylde for. Vi forsøgte at gøre vores dækning af draften (udvælgelsen af spillere, red.) mere personlig i forhold til spillerne, men i dette tilfælde var det ude af kontekst,« siger Seth Markman.

Hovedpersonen selv, Tee Higgins, blev dog ikke stødt over episoden, som han netop satte ord på efter showet.

»Jeg er stolt af, at min mor har formået at ændre sit liv. Jeg har ikke noget problem med, at de viser hele verden, at hun er en 'fighter'. Det er på grund af hende, at jeg er her, hvor jeg er i dag,« fortæller den nyudnævnte NFL-spiller.