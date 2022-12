Lyt til artiklen

Mandag blev han anholdt.

Den tidligere NFL-stjerne Willie McGinest gennembankede sammen med mindst tre andre en mand på den fancy West Hollywood-restaurant Delilah. Hændelsen fandt angiveligt sted 9. december.

På en overvågningsvideo, som TMZ har fået fat i, kan man se, at han går over til manden, der sidder i en bås, og lander en lige venstre i ansigtet på ham. Senere ser det ud til, at han slår ham med en flaske.

Videoen varer to minutter og 34 sekunder, men selve gennemtævningen stod kun på i cirka 30 sekunder. Det var dog mere end nok til at få den forurettede mand helt ud af kurs.

Den 51-årige McGinest, der er tre-dobbelt Super Bowl-mester med New England Patriots, blev anholdt mandag morgen lokal tid - han er nu sigtet for overfald med et et potentielt dødbringende våben.

Efter karrieren har den frygtede forsvarsspiller, der i sine velmagtsdage vejede over 120 kilo, været tilknyttet NFL Network som ekspert, men det er der allerede sat en stopper for.

»Willie McGinest kommer ikke til at være på NFL Network, mens vi gennemgår sagen,« lyder det fra en talsperson ifølge TMZ.

Hvad, der gik forud for overfaldet, vides endnu ikke.