Natten til mandag fandt verdens største enkelstående sportsbegivenhed Super Bowl sted. Og selvom der ikke var danskere på banen, var der alligevel en dansker, der stjal opmærksomheden.

Eller med rette - det burde have været en dansker der stjal opmærksomheden. Der var bare dét problem, at USAs tredjestørste avis USA Today ikke helt havde styr på, hvem der stod bag reklamen.

For midt i Super Bowl 53 løb Jørgen Leths legendariske klip af Andy Warhol, der spiser en burger, pludselig over skærmen i 45 sekunder - se reklamen i toppen af artiklen. Et så langt reklame-spot midt i Super Bowl kostede den amerikanske burgergigant intet mindre end 51,5 millioner kroner.

»Den unikke Burger King-reklame er lavet af et 37 år gammelt klip af kunstneren Andy Warhol - optaget af den svenske instruktør Jørgen Leth - der stille spiser en burger,« lød det i et Tweet fra USA Today.

The unique @BurgerKing ad features 37-year-old footage of artist Andy Warhol — originally shot by Swedish director Jorgen Leth — quietly eating a Whopper. #AdMeter — USA TODAY (@USATODAY) 4. februar 2019

Super Bowl er notorisk kendt for at være dér, hvor verdens største firmaer konkurrerer om at lave de vildeste reklamer. I går var Burger Kings af dem, der løb med en stor portion af opmærksomheden.

Flere mente, at det var den bedste reklame, der blev vist under Super Bowl, da den både var simpel, ikonisk og sågar legendarisk, lød det på de sociale medier.

Burger King har selv fortalt, at de selv fik lov at bruge klippet af henholdsvis de, der håndterer Andy Warhols kunstneriske arv - og af den danske kunstner Jørgen Leth.

Derfor var Jørgen Leths søn Kristian Leth også ude og grine af USA Todays brøler.

lol

'Originally filmed by Swedish director Jorgen Leth in 1982 for a film “66 Scenes from America,"'https://t.co/gDoJibaJEA — Kristian Leth (@kristianleth) 4. februar 2019

Jørgen Leths klip af Andy Warhol, der spiser en hamburger fra Burger King, stammer fra Leths rejsefilm '66 scener fra Amerika', der udkom i 1982.

Selv har Jørgen Leth fortalt, hvordan han var så nervøs inden mødet med den ikoniske amerikanske kunstner, at han helt havde glemt at skaffe Warhol noget at drikke til sin burger.

Men da han først havde Andy Warhol foran sig, var der ikke hverken tid eller plads til at blive nervøs eller fortryde, at han ikke havde skaffet en cola. I stedet måtte han køre på.

Super Bowl blev vundet af New England Patriots, der slog Los Angeles Rams 13-3. Patriots quarterback Tom Brady blev samtidig den spiller, der har vundet flest Super Bowls nogensinde - seks styk.