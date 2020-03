Selvisolation med seks modeller.

Den amerikanske runningback Derrius Guice, der er i stald hos Washington Redskins, er havnet i noget af en modvind, for et billede der viser, hvor godt han har det.

På billedet ligger den 22-årige sportsmand på en yacht i Miami tæt omgivet af seks modeller, og det vækker harme på Twitter, skriver flere medier, heriblandt News.com.

Blandt andet journalisten Mike Wise, der har arbejdet som kommentator for ESPN, skriver på Twitter, at Derrius Guice ser tåbelig ud, situationen med coronavirus taget i betragtning.

‘Jeg ved godt, at unge sportsfolk ikke bør stilles til ansvar over for forhold, vi voksne ikke engang kan efterleve. Men kan en eller anden ikke få fat på Derrius Guice og fortælle ham, ikke bare hvor tåbelig han ser ud her, men hvor ufølsomt det er over for folk, der er ramt af coronavirus.’

Ligesom i Danmark har den amerikanske regering med Donald Trump i spidsen nemlig indført en række anbefalinger i kampen om at inddæmme smitten med coronavirus.

Et af dem er, at man skal holde afstand, ligesom man ikke bør forsamle sig i grupper på over 10 personer.

Netop det sidste har Derrius Guice ifølge News.com brugt som et forsvar i et nu slettet tweet.

Derrius Guice i aktion for sit collegehold LSU Tigers forrige søson. Foto: Joe Robbins Vis mere Derrius Guice i aktion for sit collegehold LSU Tigers forrige søson. Foto: Joe Robbins

Her skrev han ifølge mediet tilbage til nogle af sine kritikere med:

‘Reglen hedder mere end 10’, og henviste dermed til, at han selv plus modellerne kun udgjorde en forsamling på syv.

Derrius Guice er en lovende runningback og blev sidste sæson draftet til Washington Redskins.

Han har dog siddet ude i hele sin første sæson med en skade.