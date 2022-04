På et spillerhotel bestilte Pittsburgh Maulers-spilleren De'Veon Smith en pizza i stedet for en kyllingesalat, men det skulle han aldrig have gjort.

Han er nemlig blevet fyret fra den amerikanske USFL-klub.

Det fremgår af et klip fra den nye serie 'United By Football: A Season in the USFL', som er en optakt til ligaens tilbagevenden. Det melder New York Post.

Du kan se klippet nederst i artiklen.

De'Veon Smith (i midten) i klippet, hvor han bliver fyret af træner Kirby Wilson. Vis mere De'Veon Smith (i midten) i klippet, hvor han bliver fyret af træner Kirby Wilson.

»Han gik over grænsen, så vi var nødt til at håndtere det. Manglende respekt for amerikansk fodbold, medlemmer af truppen, USFL eller lignende vil ikke blive tolereret,« siger Pittsburgh Maulers-træneren, Kirby Wilson, i klippet.

27-årige De'Veon Smith forklarer også sin side af sagen.

Han fortæller, at han blot var blevet spurgt, om han spiste salat, hvor han sagde nej og spurgte, om der var andet, han kunne spise.

Da en medarbejder var kommet med pizza, spurgte Smith, om han måtte få et stykke.

De'Veon Smith. Vis mere De'Veon Smith.

Trods den noget bizarre fyring, understreger Kirby Wilson, at han er glad for sin beslutning.

Den beslutning havde De'Veon Smith dog ikke meget til overs for.

'Vildt!'

'Jeg sagde intet respektløst eller gjorde noget respektløst!'

'Hvilke regler brød jeg? I lyver og bruger mit navn.'

'Se nu, I leger med min person, og hvem jeg er som mand.'

Det er nogle af de kommentarer, De'Veon Smith har lagt ud på Twitter efter seriens udgivelse.

USFL-ligaens comebackkamp blev spillet søndag mellem Birmingham Stallions og New Jersey Generals.

Kampen endte 28-24.