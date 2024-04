Alverdens fans er ikke i tvivl om, hvem teksten handler om på en af sangene på Taylor Swifts nye album, der allerede slår rekorder.

Romancen mellem pop-superstjernen og den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce har taget verden med storm, siden de begyndte at date i 2023.

Nu ser den Super Bowl-vindende amerikaner ud til at være centrum i et af Swifts' nyeste hits.

Det skriver blandt andre Billboard, New York Post og Time Magazine.

Taylor Swift og Travis Kelce efter Super Bowl. Foto: John G. Mabanglo/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Taylor Swift og Travis Kelce efter Super Bowl. Foto: John G. Mabanglo/EPA/Ritzau Scanpix

'So when I touch down / Call the amateurs and cut 'em from the team / Ditch the clowns, get the crown / Baby, I'm the one to beat / 'Cause the sign on your heart / Said it's still reserved for me'

Sådan lyder omkvædet på sangen 'The Alchemy' på Swifts' album 'Tortured Poets Department', der udkom fredag.

Hvis ikke det allerede leder tankerne over på NFL-spilleren, så gør særligt én linje i sangens bro.

'Where's the trophy? He just comes runnin' over to me' synger popdronningen, og det er svært ikke at se det som en henvisning til netop årets Super Bowl, som Travis Kelce og Kansas City Chiefs vandt.

Sejren udløste et halvt minuts følelsesladet omfavnelse mellem Taylor Swift og Travis Kelce, inden han samlede det ikoniske Vince Lombardi-trofæ op.

Opmærksomme fans har også lagt vægt på sangens placering på albummet.

'The Alchemy' er sang nummer 15.

Travis Kelce spiller med nummer 87 på trøjen, og 8 + 7 = 15.

Anmelderne er i ekstase over det nye album, der allerede har slået rekord.