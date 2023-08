Den 65-årige NFL-legende Steve McMichael er blevet indlagt på intensiv med blodforgiftning og lungebetændelse.

Chicago Bears-ikonet er i forvejen ramt af ALS, som han blev diagnosticeret med i 2021.

Steve McMichaels kone, Misty, har delt et billede fra hospitalet på Instagram, skriver New York Post.

»Vi beder for dig, Mongo,« lyder det med henvisning til McMichaels kælenavn.

»Jeg tror, at alle bønnerne holder ham i live. Hall of Fame-drømmen, der stadig lever, alt sammen er med til at holde ham her hos os,« siger Misty McMichael.

NFL-legenden er ved bevidsthed igen, efter han torsdag nat ikke var ved bevidsthed, da han blev indlagt.

Steve McMichael var i 13 sæsoner en vigtig del af Chicago Bears' legendariske defensiv, der i 1985-sæsonen revolutionerede sporten med en ny defensiv opstilling.

Samme år vandt McMichael og Bears Super Bowl.

Han var fem gange en del af ligaens All-Pro-hold – årets hold.

Efter sin NFL-karriere, der sluttede i 1994, blev han professionel wrestler.

Han har desuden været både træner, kommentator og politiker.

I 2012 var han borgmesterkandidat i byen Romeoville i staten Illinois, men han tabte valgkampen.

Siden sin ALS-diagnose i 2021 har han holdt sig ude af mediernes søgelys.

»Verden bliver et trist sted, når han ikke er her mere,« siger Misty McMichael.