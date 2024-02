At betale for bare et sekund ville tømme de fleste almindelige menneskers konto.

For man kan vist roligt sige, at et reklamespot under Super Bowl-finalen på søndag hører til i afdelingen 'Absurd dyrt'.

Det kræver nemlig, at man punger ud med 1,6 millioner kroner for et sekunds eksponering, hvis man skal gøre sig nogen som helst forventning om at reklamere for sit produkt.

Sådan skriver Ad Age ifølge det amerikanske medie CBS.

For 30 sekunder koster det i nærheden af syv millioner dollar, svarende til svimlende 48 millioner kroner.

Finalen for amerikansk fodbold hørte i forvejen blandt verdens mest hypede sportsbegivenheder, men i år har den fået en ekstra dimension.

San Francisco 49ers møder nemlig Kansas City Chiefs – i Las Vegas, af alle steder! – og sidstnævntes tilstedeværelse i finalen er formentlig også en guldmine for Super Bowl-arrangørerne.

For Kansas-stjernen Travis Kelce er kæreste med en af klodens største popstjerner – Taylor Swift – som forventes at lægge vejen forbi Las Vegas for at bakke op om sin udkårne i den storslåede finale.

Én ting har dog bekymret Taylor Swift-fans op mod opgøret. Superstjernen skal spille koncert i Japan aftenen før storkampen, og derfor har flere sået tvivl om, hvorvidt musikeren kan nå frem til Super Bowl.

Heldigvis kunne den japanske ambassade melde om godt nyt til de bekymrede Swifties.

