Sammen udgør de et af USA's mest omtalte 'power couples' - det amerikanske NFL-ikon Tom Brady og den brasilianske supermodel Gisele Bündchen.

Men selvom tingene udefra ser perfekte ud, så har det tidligere knirket i ægteskabet, der efterhånden har 11 år på bagen.

Det afslører Tom Brady i et stort interview med den amerikanske radio-legende Howard Stern.

Faktisk var der en overgang så stor krise i ægteskabet, at Brady og Bündchen måtte ty til en ægteskabsrådgiver.

»Hun følte ikke, at jeg leverede min del af arbejdet i familien,« siger Brady til Stern.

»Hun følte, at jeg spillede fodbold hele sæsonen, mens hun skulle passe hjemmet, og når sæsonen så pludselig sluttede, så sagde jeg 'fint, nu skal jeg pleje mine andre forretningsaktiviteter, ud over at jeg også skulle træne.«

»Og så sad hun der og sagde 'hvornår har du tænkt dig at lave noget herhjemme? Hvornår er det dig, der skal køre børnene i skole og så videre?«

42-årige Tom Brady fortæller, at ægteskabsrådgivningen var et 'wake-up call' for ham.

»Det var en stor ting for vores ægteskab, at jeg blev nødt til at stoppe op, fordi hun sagde 'jeg har altså også ambitioner og drømme.«

Tom Brady og 39-årige Gisele Bündchen mødte hinanden på en 'blind date' tilbage i 2006, og i februar 2009 blev parret gift.

Sammen har de en søn og en datter.

Brady har vundet Super Bowl fem gange, og han er den quarterback, der har kastet flest yards og touchdowns i slutspillet nogensinde i NFL-historien.

Han forlod efter denne sæson New England Patriots, hvor han havde spillet i hele 19 sæsoner. Fremover skal han tørne ud for Tampa Bay Buccaneers.

Gisele Bündchen er ifølge Forbes den højest betalte model i verden og nummer 16 på listen over højest betalte kvinder i underholdningsbranche.