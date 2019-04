»Hey, Seattle. Vi har en aftale.«

En simpel og kortfattet måde at annoncere, at man har skrevet under på en ny kontrakt med sit hold fra NFL-stjernen Russell Wilson. Og så alligevel ikke.

Flere store stjerner og sportshold kæmper om at annoncere transferer og og kontraktforlængelse på spektakulære måder, og så er det næsten forfriskende at se en simpel video, ikke?

Men så tager du fejl.

Vis dette opslag på Instagram SEATTLE. Let’s get it. @Seahawks #GoHawks Et opslag delt af Russell Wilson (@dangerusswilson) den 16. Apr, 2019 kl. 12.43 PDT

For Seattle Seahawks-quarterbacken Russell Wilson annoncerede da godt nok sin kontraktforlængelse til en værdi af 940 millioner kroner med de ord, som du kan se ovenover.

Men hvorfor skal han gøre det i en sen aftentime fra sin seng med sin hustru, sangerinden Ciara, liggende op ad sig?

Det har i hvert fald fået nettet i kog, og også fra et par af Russell Wilsons Seahawks-holdkammerater er der kommet en reaktion.

Tyler Lockett og D.J. Fluker har lavet deres egen parodi på Wilson og fruens video, som ligeledes har taget turen rundt på internettet.

Vis dette opslag på Instagram Congrats Bro! @dangerusswilson @ciara cc: @tdlockett12 #REPOST • @dangerusswilson When ur teammates start re-enacting.. @TdLockett12 & @DJtheWarrior76 start making fun of me & @Ciara #Hilarious Et opslag delt af D.J.FLUKER76 (@djthewarrior76) den 17. Apr, 2019 kl. 8.26 PDT

Wilson har selv taget videoen med et kæmpe smil og delt den med sine egne følgere. Og med den nye kontrakt i banken - ja, hvorfor så ikke?

Den 140 millioner dollar (940 millioner kroner) kontrakt, han netop har skrevet under med Seahawks, gør ham til den bedst betalte spiller i hele NFL.

Ud af de 140 millioner dollar er de 65 millioner en sign-on-fee, som han får udbetalt ved kasse et pr. dags dato. De øvrige 75 millioner får han udbetalt over de næste fire år.

Sov godt, Russell.