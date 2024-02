Når årets Super Bowl løber af stablen, bliver det uden en af de helt store stjerner til den storomtalte begivenhed.

De musikalske indslag ved gigaeventet er blandt verdens mest eksponerede udstillingsvinduer, men i år bliver det uden den verdenskendte DJ Tiësto.

Hollænderen har meldt fra, oplyser han på det sociale medie X.

'Mit hold og jeg havde brugt måneder på at forberede noget virkelig specielt, men en akut familiekrise tvinger mig til at tage hjem søndag morgen,' skriver Tiësto.

Tiësto har meldt fra til årets Super Bowl. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix

'Det var en svær beslutning at misse kampen, men min familie kommer altid først.'

Manden bag hits som 'The Business' og 'Traffic' skulle have været optrådt, mens spillerne varmer op og under flere pauser under opgøret, der i år byder på en kamp mellem Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers.

Ud over den enorme interesse, der altid er ved Super Bowl, er årets udgave i Las Vegas noget særligt.

Verdensstjernen Taylor Swift forventes nemlig at kigge forbi, da hun er kæreste med Chiefs-spilleren Travis Kelce.

Usher og Post Malone er nogle af de store navne, der står på plakaten til de musikalske indslag ved Super Bowl.