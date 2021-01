Årets Super Bowl er lige om hjørnet. En begivenhed, der plejer at samle rigtig mange mennesker.

Og det har nu fået myndighederne i Los Angeles til at sende en stærk advarsel.

For de frygter, at årets Super Bowl, der løber af stablen den 7. februar, kan blive en superspreder, når det kommer til coronavirus.

»Lad være med at arrangere en fest derhjemme. Lad være med at tage til en Super Bowl-fest. Det ville være så tragisk, hvis Super Bowl blev en superspreder,« siger Barbara Ferrer, der er direktør for sundhedsmyndighederne i Los Angeles til LA Times.

Jennifer Lopez under sidste års halftime-show. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Jennifer Lopez under sidste års halftime-show. Foto: ANGELA WEISS

Netop Los Angeles er hårdt ramt af den frygtede virus, da der her er blevet konstateret over en million positive tilfælde i løbet af det sidste år.

Derfor opfordrer Barbara Ferrer folk i hele landet til at tænke sig grundigt om, inden de sætter sig foran skærmen næste weekend for at se den store kamp mellem Tampa Bay Buccaneers og Kansas City Chiefs.

For der skal helst ikke komme endnu en bølge af coronavirus som følge af sportsbegivenheden.

»Vi skal alle være meget påpasselige, med de valg vi tager. Gå ikke tilbage til at være sociale med en masse mennesker, du ikke normalt deler tag med,« siger Ferrer, der også godt er klar over, der stadig vil være nogle mennesker, der vil samles for at se Super Bowl.

Og her er opfordringen klar. For skulle man alligevel fristes til at samles en gruppe, opfordrer hun kraftigt til, at man overholder reglerne, der lyder, at større forsamlinger foregår udendørs med maksimalt 15 mennesker, der holder god afstand.

Også i Danmark har myndighederne generelt opfordret til at se så få mennesker som muligt, og forsamlingsforbuddet er på fem personer.

Dette gælder dog ikke i private hjem, men sundhedsmyndighederne anbefaler dog kraftigt, at restriktionerne også overholdes her.