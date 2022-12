Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Én særlig frygt har hærget Aaron Rodgers tanker en stor del af livet.

Frygten for at dø.

Og for at lindre tankerne har NFL-stjernen brugt teen ayahuasca.

Det fortæller Aaron Rodgers i The Pat McAfee Show ifølge TMZ.

Aaron Rodgers har i en årrække brugt teen ayahuasca for at dulme sine tanker om døden. Foto: Al Drago Vis mere Aaron Rodgers har i en årrække brugt teen ayahuasca for at dulme sine tanker om døden. Foto: Al Drago

Teen, der er et sammenkog af to planter fra Amazonas, bruges af shamaner i Sydamerika for at komme ind i en trance.

Ayahuasca opfattes som en urtete, men er ulovlig i Danmark grundet dens indhold af det psykoaktive stof dimethyltryptamin.

I USA er ayahuasca ligeledes ulovlig, men der ses eksempler på, at religiøse grupper har fået tilladelse til at bruge teen til sakral brug,

Selvom Aaron Rodgers ikke er en del af en religiøs gruppe, er han blot en af mange stjerner, der har talt åbent om brugen af den særlige te.

Green Bay Packers-stjernen er ikke bleg for at vække opsigt i medierne. Nu gør han det igen. Foto: MICHAEL REAVES Vis mere Green Bay Packers-stjernen er ikke bleg for at vække opsigt i medierne. Nu gør han det igen. Foto: MICHAEL REAVES

I The Pat McAfee Show fortæller Green Bay Packers quarterback'en, at han som teenager udviklede en fobi for ikke at nå visse mål i livet, før han gik bort.

»Jeg havde bestemt en frygt for døden. Ayahuasca og psilocybin (andet euforiserende stof, red.) hjalp mig virkelig med at lette en masse stress omkring tanken om at skulle nå ting, før jeg rent faktisk dør,« lyder det fra Rogers.

Rodgers tilføjer, at teen får ham til at se 'den anden side', hvilket har gjort, at han i stedet for at frygte døden, ser den som et kapitel af sit liv.

Den 39-årige NFL-stjerne prøvede ayahuascaen under en tur til Sydamerika i 2020, og har tidligere beskrevet det som 'en magisk oplevelse.'