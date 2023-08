Han døde på direkte tv foran hele verden i januar.

Men nu er NFL-stjernen Damar Hamlin endelig tilbage på træningsbanen efter sit uhyggelige kollaps og efterfølgende lykkelige genoplivning.

Den 25-årige NFL-spiller gjorde comeback for sit hold, Buffalo Bills, da han tidligere på ugen trænede for første gang siden den voldsomme oplevelse.

Det skete på klubbens træningslejr forud for den kommende sæson, skriver nyhedsbureauet AP.

Damar Hamlin besøgte Joe Biden i Det Hvide Hus i foråret. Foto: Tom Williams/AP/Ritzau Scanpix

»Dette er blot endnu en milepæl på rejsen – og det er nok den største indtil nu,« siger Damar Hamlin.

»Jeg behandler lige nu tusindvis af følelser, og jeg er ikke bange for at sige, at en lille frygt strejfede mine tanker her og der.«

»Min tro er stærkere end nogen frygt. Det er dét budskab, jeg vil give videre til verden. Så længe din tro er stærkere end din frygt, kan du komme igennem alt,« fortsætter han.

Det var første gang, at han trænede igen i fuld spilleruniform, siden han for syv måneder siden måtte genoplives på stadion foran millioner af tv-seere.

Ni dage efter sit hjerteanfald blev han den 11. januar udskrevet fra hospitalet i Buffalo, så han kunne fortsætte sin genoptræning derhjemme.

Han takkede efterfølgende Bills' assistenttræner, Denny Kellington, der gav Hamlin hjertemassage på banen, og som spilleren kaldte 'mit livs frelser.'

I foråret mødtes han med USAs præsident, Joe Biden, i Det Hvide Hus.