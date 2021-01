Tom Brady skiftede hold, for at se "hvor store ting han kunne udrette". Nu er han klar til NFL-slutspillet.

Efter to årtier hos New England Patriots besluttede Tom Brady sig inden denne NFL-sæson for at jagte lykken hos et nyt mandskab.

Med skiftet ville den 43-årige quarterback blandt andet se, "hvor store ting han kunne udrette" uden for de succesfulde rammer hos Patriots.

Indtil videre er den mission gået meget godt for den aldrende stjerne.

Han har bragt sit nye mandskab, Tampa Bay Buccaneers, i NFL-slutspillet, hvor der i weekenden venter et opgør ude mod Washington Football Team.

- Nu handler det hele om en enkelt kamp. Det er én kamp, og det handler om, hvem der spiller godt, og hvem der kan præstere under pres, sagde Brady efter grundspillets sidste kamp - en 44-27-sejr over Atlanta Falcons.

Brady betragtes allerede som en af de allerstørste spillere inden for amerikansk fodbold nogensinde. I sin tid hos Patriots sikrede han sig sammen med cheftræner Bill Belichick hele seks Super Bowl-triumfer.

Hos Tamba Bay hedder cheftræneren Bruce Arians, og han har hidtil været imponeret over sin nye quarterbackstjerne.

- Når han kalder et bestemt spil, så ser han det hele for sig i hovedet, og han spiller virkelig, virkelig godt, siger Bruce Arians.

- Hans lederevner er ulig nogen, jeg nogensinde har set. Peyton Manning er den eneste, der kommer tæt på, siger Arians med henvisning til en anden af NFL-historiens store quarterbackprofiler.

Slutspillet indledes i weekenden med den såkaldte Wild Card-runde, der består af 12 hold. De to bedste hold fra hver konference - i år Green Bay Packers og Kansas City Chiefs - skal først i aktion fra næste slutspilsrunde.

Buccaneers spiller sin kamp natten til søndag klokken 02.15 dansk tid.

/ritzau/