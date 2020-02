20-årige Kacie Dingess har skabt overskrifter i USA med en opsigtsvækkende historie.

I radioprogrammet 'Rover's Morning Glory' fortæller hun, at hun for nogle måneder siden gav NFL-spilleren Baker Mayfield oralsex på en parkeringsplads. Og det var, mens Mayfield var gift.

Kacie Dingess fortalte detaljeret om forløbet under et 35 minutter langt interview. Det skriver Page Six.

Baker Mayfield spiller for Cleveland Browns i NFL, og han er gift med 28-årige Emily Wilkinson. De blev gift i sommeren 2019.

24-årige Baker Mayfield. Foto: Michael Hickey

Kacie Dingess siger, at hun fik kontakt med Baker Mayfield i august sidste år, hvor hun sendte ham en video på det sociale medie Snapchat. Videoen fangede hans opmærksomhed.

I videoen bundede den 20-årige amerikaner en øl, inden hun smed dåsen hårdt i jorden – noget som Baker Mayfield havde gjort ved en baseball-kamp tidligere på året.

Herefter tilføjede Baker Mayfield hende på Snapchat, men brugernavnet var underligt, og Kacie Dingess bad derfor om et bevis, så hun var sikker på, at det var den 24-årige quarterback, der var i den anden ende.

Og hun fik et bevis. Baker Mayfield sendte et billede af sig selv. Et par måneder senere var de så sammen på bagsædet af Mayfields SUV. Kacie Dingess fortæller, at det kun var hende, der gav oralsex på parkeringspladsen.

Vis dette opslag på Instagram Even if people don’t want you to be, you’re always perfect in my eyes. ilysm Et opslag delt af Emily (Wilkinson) Mayfield (@emilywmayfield) den 14. Feb, 2020 kl. 9.58 PST

Men selvom den 20-årige kvinde påstår at have givet den 24-årige NFL-spiller oralsex, så virker parforholdet til at gå fint:

'Selv hvis folk ikke ønsker, du er det, så vil du altid være perfekt i mine øjne,' skriver Emily Wilkinson således i ovenstående opslag.

Emily Wilkinson lagde billedet på Instagram tre dage efter, at Kacie Dingess havde givet sit interview i radioen. Det var ikke muligt for folk at kommentere opslaget.

Kacie Dingess valgte at stå frem, fordi Baker Mayfield blokerede hende på Twitter. Hun er dog overrasket, at det har fået så meget omtale.