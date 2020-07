Fra spirende 17-årigt talent som amerikansk fodboldspiller til dømt for et seksuelt overgreb.

Det var, hvad amerikanske Greg Kelley – stjernen på et highschoolhold i Texas og med drømme om NFL – gik igennem i 2013, da han blev anholdt og sigtet for først et og siden to seksuelle overgreb på to fireårige drenge og siden idømt 25 års fængsel.

I dag er Kelley en fri mand, renset for alle anklager, og hans historie, der fik stor medieopmærksomhed i USA, er blevet fortalt i den nye miniserie 'Outcry'.

I 2013 spillede Greg Kelley amerikansk fodbold på Leander High School i Texas, USA. Han havde store ambitioner om at nå hele vejen til NFL, og ved sin side havde han sin smukke kæreste, danseren Gaebri Anderson, der i 2017 blev NFL-cheerleader for LA Chargers.

Vis dette opslag på Instagram This Thanksgiving day marks the first day I am a FREE man. At the age of 18 I fell into a nightmare of a reality. I have awakened at the age of 24. My dreams have not changed but my vision of them has. Freedom is a Liberty that should not be taken from anyone unless they deserve it. Many don’t have to fight for it and when you do, you develop a sense of patriotism when it’s at stake. 11/27/19 marks the last day of worry, heartache and agony and the first day of the rest of my life as a FREE man with no limitations. Thank you Jesus. The moment we begin to give God thanks and praise, regardless of our circumstance, something happens to our vision. It is lifted off of ourselves and our circumstances and onto the Sovereign, glorious, merciful, mighty God. We behold the Father Who loves us so much that He gave His only Son to save us; to liberate us into the life that He created us to live. The more we offer thanks and praise, the higher and clearer our vision becomes. Peace and joy fill our souls. The spirit of revelation starts to flow and he gives us answers that we did not know. Happy Thanksgiving everyone! On this day hold your family tight and I encourage you to give God thanks because every good gift comes from above. @kkpsi_man Et opslag delt af Greg Kelley (@grkelley2) den 28. Nov, 2019 kl. 10.09 PST

Men på et øjeblik blev det unge pars tilværelse forvandlet til et mareridt, da Kelley blev anholdt og sigtet for seksuelt overgreb. Kelley erklærede sig uskyldig, men blev som 18-årig kendt skyldig og idømt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse.

Men sagen sluttede langtfra her. Nye beviser dukkede op, fejl i politiets efterforskning blev udstillet, og i 2017 blev Kelley løsladt mod kaution, inden han i 2019 blev renset og frikendt efter en lang kamp. Og på intet tidspunkt veg Gaebri Anderson fra sin highshcool-sweethearts side.

»Jeg var ikke i tvivl. Jeg vidste, hvilken slags person han var. Vi var aldrig rigtig bange for retssagen. Der var ingen mulighed for, at han ville blive dømt på baggrund af beviser, de ikke havde,« fortæller Andersson, der i dag er 24 år, til New York Post.

Men Kelley blev dømt, og selv om en dom for seksuelle overgreb nok ville være for hård kost for nogle romantiske forhold, så rokkede det ikke ved Kelley og Andersons kærlighed.

Vis dette opslag på Instagram New York calls for new adventures with @gaebrianderson Et opslag delt af Greg Kelley (@grkelley2) den 5. Sep, 2019 kl. 8.34 PDT

»Vi begyndte at blive forelskede efter beskyldningerne. Den måde, han håndterede det på. Han var så positiv, håbefuld og vedholdende. Det var så attraktivt,« fortæller Anderson.

Mens Kelley sad i fængsel, flyttede Anderson til Los Angeles, hvor hun blev cheerleader i NFL. Hun og Kelley talte i telefon sammen hver dag, og de sendte hjemmelavede kort og håndskrevne breve til hinanden.

»Det fysiske blev taget fra os. Forestil dig ikke at kunne kysse eller kramme den person, du elsker. Vi var nødt til at forelske os i hinanden gennem brevene.«

Da Kelley i 2017 blev løsladt mod kaution, da sagen mod ham blev genåbnet på grund af nye beviser, og en ny mistænkt i sagen dukkede op, friede han til Anderson, og i starten af 2020 blev de gift.

I 2019 fik sagen sin endelige afslutning, da Kelley blev frikendt for alle anklager. Anderson arbejder i dag i et familieejet dansestudie i Texas, hvor parret bor, og Kelley skal til efteråret i gang med en universitetsuddannelse.