Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den er god nok.

Den amerikanske fodboldspiller Tyler Parker, der til daglig går på det romersk-katolske gymnasium Santa Margarita High School i Californien, er kun 14 år.

Alligevel vejer han 134 kilo og dødløfter hele 188 kilo. Samtidig har han også en imponerende sprintevne, skriver The Sun.

Parkers vilde fysik har fået NFL-fans til næsten at tabe kæberne, og især et billede fra fitnesscentret er gået viralt.

Foto: Twitter Vis mere Foto: Twitter

Også flere skoler har fået øjnene op for talentet. Heriblandt University of Arizona Athletics, Portland State University, University of the Incarnate Word og Virginia University-Lynchberg.

Ryan Vidales, der tidligere har arbejdet for University of Oregon, har også haft øjne på Parker.

'Tyler Parker er et navn, som vi kommer til at tale om i de kommende år. Jeg kan ikke huske et barn, der gik ud af Orange County (skolen, red.) med en kombination af den størrelse, hurtighed og atletik som 14-årig,' skrev han blandt andet på Twitter ifølge mediet.

Parker må siges at have fuld plade i fysik-banko, og som om det ikke var nok, kan han også skrive wrestler på cv'et. Dette dyrker han dog kun om sommeren.

Tyler Parker (th.). Vis mere Tyler Parker (th.).

Stortalentet har yderligere tre år tilbage på Santa Margarita High School, inden han kan begynde på college.

I april fortalte han på Twitter, at han havde modtaget sit første universitetstilbud. Dengang fra University of Arizona Athletics.

'Velsignet med at modtage mit første tilbud fra universitetet i Arizona,' skrev han.

Hvor Tyler Parker ender, vides endnu ikke, men sikkert er det, at han har tre år til at bevise sit store talent, om det så bliver inden for vægtløftning, løb, amerikansk fodbold eller wrestling.