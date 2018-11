Når San Fransisco 49ers søndag aften spiller mod Tampa Bay Buccaneers, bliver det uden linebackeren Reuben Foster. Det skriver San Fransisco Chronicle.

Ikke fordi den 24-årige andenårsspiller er skadet og dermed ikke er rejst med holdet til Florida. I stedet skyldes fraværet, at Reuben Foster sent lørdag aften blev anholdt for det, der kaldes 'domestic battery'.

Det er en sigtelse, der betyder at Reuben Foster har haft intention om at gøre en person ondt - men at vedkommende ikke nødvendigvis har taget skade af angrebet.

Til San Fransisco Chronicle siger personale fra Grand Hyatt Tampa Bay, hvor anholdelsen fandt sted - og 49ers overnattede - at en ambulance før anholdelsen ankom til hotellet.

Here is mugshot from 49ers linebacker Reuben Foster, arrested in Tampa on Saturday night and held without bail on a misdemeanor count of domestic battery.

Der er stadig ikke sat nogen beløbsstørelse på Reuben Fosters frihed, hvorfor han heller ikke er blevet løsladt mod kaution. I stedet sidder han stadig i detentionen hos politiet i Hillsboroug County.

San Fransisco 49ers har indtil videre stadig ikke kommenteret sagen - eller hvorvidt den får konsekvenser for den unge linebacker. Det er heller ikke første gang, han er på kant med loven.

I maj droppede en dommer en titltale for vold mod sin ekskæreste, der tre måneder før havde stået frem og fortalt om hendes voldelige forhold til Foster. Her skulle han angiveligt have slået ekskæresten - noget der senere viste sig at være en opdigtet løgn.

Kort efter dommerens afgørelse dengang lød det fra 49ers genereal manager, John Lynch, at 'det var gjort klart overfor Reuben, at han fortsat skal gøre sig fortjent til en plads på holdet'.

Alt tyder på, at anholdelsen lørdag igen havde relation til ekskæresten, som Reuben Foster har datet on-and-off i længere tid. Informationer amerikanske journalister har gravet frem fra politiets sigtelse mod Foster - men altså stadig mangler at blive bekræftet.

Balladen kommer meget passende midt i en horribel sæson for San Fransisco 49ers, der ikke har haft meget succes i 2018.

Lige nu ligger holdet sidst i NFL med blot to sejre i deres 10 opgør. Søndag kan de dog forbedre det, når de møder Tampa Bay Buccaneers, der kun har vundet tre af deres 10 kampe.

49ers startede også sæsonen med en skade til deres vante quarterback Jimmy Garoppolo, der måtte gennemgå en knæoperation og derfor er ude hele sæsonen. Før ham havde klubben Colin Kaepernick på quarterback-positionen - men han endte hurtigt helt ude i kulden efter en protest mod racisme og social ulighed i USA.

