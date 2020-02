Jennifer Lopez og Shakira leverede et Super Bowl-halftime-show, der vil gå over i historien.

Både for det musikalske, for sceneshowet og for det festlige. Det skal vi nok vende tilbage til.

Under vejs i showet leverede Jennifer Lopez en duet sammen med en ganske ung pige på scenen.

Forinden havde Shakira sunget hendes set af sange, inden Jennifer Lopez havde fået sin tur med et par latino-hits. Og så brød hun over i en udgave af 'Born in the USA', mens hun var svøbt ind i Puerto Ricos flag.

11-årige Emme Maribel Muniz på scenen. Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere 11-årige Emme Maribel Muniz på scenen. Foto: SHANNON STAPLETON

Med sig på scenen havde hun 11-årige Emme Maribel Müñiz - Lopez' egen datter, der sang med på nummeret.

Den 11-årige pige får store roser for siden optræden på så stor en scene med millioner af seere i hele verden, og folk jubler over det søde øjeblik, da de to står på scenen sammen.

Det er dog ikke det eneste, der kan skrives om de to superstjernes musikshow i pausen af Super Bowl. På sociale medier var der både ekstrem jubel og skuffelse over showet.

Jublen var over de to kvinders festglade sange, der satte gang i publikum - og givetvis også seerne derhjemme. Samtidigt var det to latinamerikanske forbilleder, der optrådte.

Shakira og Jennifer Lopez mod slutningen af aftenens halftime-show. Foto: Rob Carr Vis mere Shakira og Jennifer Lopez mod slutningen af aftenens halftime-show. Foto: Rob Carr

På den anden side var der de, der mente, at showet indeholdt meget, der var tæt på at gå over grænsen, når det kommer til småseksuelle referencer. Det drejede sig både om et reb, Shakira havde med på scenen, stripperstangen Jennifer Lopez dansede op af, samt at kvinderne var ganske letpåklædte.

Det fik blandt andet pornohjemmesiden Pornhub til at erklære på Twitter, at de ikke havde sponsoreret showet. Også NBA-stjernen Giannis Antetokounmpo skrev, at halftime-showet 'næsten fik ham i problemer'.

Derudover var der også kritik af især Shakira, da mange fans luftede deres overbevisning og utilfredshed med, at hun blot mimede sin vej gennem showet.

Kansas City Chiefs endte med sejren efter et flot comeback i fjerde quarter. De vandt 31-20 over San Francisco 49ers. Sejren var deres første Super Bowl-triumf i 50 år.