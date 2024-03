Danske aktier buldrer op tirsdag eftermiddag.

Det sker, efter investorer og analytikere har fået indblik i nye inflationstal fra USA. Tallene viser, at priserne steg mere end ventet i februar. Det kan du læse mere om her.

Danske aktier er målt på det toneangivende aktieindeks - C25-indekset - gået fra et fald på 0,3 pct. til en stigning på 0,3 pct. på få minutter. Du kan se, hvilke aktier der stiger mest her.

Læs også: Danske Bank: Det er en chance, som du skal udnytte

Investorerne har ifølge Danske Bank reageret ved at handle dollaren op, mens de amerikanske renter er steget.

Renteudsvingene i USA smitter ekstra meget hen over Atlanten for tiden, fordi mange investorer vurderer, at Den Europæiske Centralbank vil »skæve« til den amerikanske centralbank, når den skal træffe sin rentebeslutninger.

Læs også: Ny udvikling kan ramme danske boligejere

Det er ifølge bankens chefanalytiker, Bjørn Tangaa Sillemann, også årsagen til, at europæiske og danske renter stiger oven på tirsdagens tal. »Udviklingen i verdens største økonomi vil altid være vigtig for renteudsigterne på vores kontinent også,« påpeger han.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.