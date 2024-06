Onsdag blev det til endnu en kursrekord til det store amerikanske indeks, S&P 500.

Dermed har indekset nu sat rekord 25 gange i år.

Det var især en af årets absolutte største vinder, chipkæmpen Nvidia, som trak op i indekset, da aktien steg med over 5 pct.

S&P 500 steg i onsdagens handel med 1,18 pct. og lukkede i kurs 5.354,16.

Det blev også til rekord til det teknologitunge Nasdaq-indeks, der steg med 1,96 pct. til kurs 17.187,9.

Det tredje af de ledende amerikanske indeks, Dow Jones kunne ikke fejre rekord, men måtte se sig til takke med en stigning på 0,25 pct. og en lukkekurs på 38.807,33.

Siden årets start er S&P 500-indekset stukket af med 12,9 pct.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.



