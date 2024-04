Der er udsigt til en rød dag på det amerikanske aktiemarked, efter der onsdag er landet friske inflationstal der er højere end ventet.

Således viser futures for de tre ledende amerikanske indeks, at der er udsigt til markante kursfald.

Futures for det tech-tunge Nasdaq-100 indeks falder med 1,1 pct. kort efter inflationstallene, mens S&P 500-indekset står til at åbne med et fald på 0,8 pct. Futures for Dow Jones-indekset indikerer et fald på 0,7 pct. kort efter offentliggørelsen af inflationstallene.

Også herhjemme bliver aktierne sendt til tælling efter inflationstallene. Det danske C25-indeks gik fra at handle lige omkring nullet, til at falde med 1,1 pct. godt en halv time efter offentliggørelsen.

Blandt de mest faldende aktier i indekset er Mærsk, Zealand Pharma og DSV.

De højere end ventede amerikanske inflationstal kan være medvirkende til, at den amerikanske centralbank vil holde igen med de længe ventede rentesænkninger. Sådan lyder meldingen fra økonomer og analytikere - hvilket du blandt andet kan læse om her.

Chefanalytiker i Danske Bank, Bjørn Tangaa Sillemann, påpeger derudover, at markedsrenterne også er blevet påvirket af dagens inflationstal:

»De finansielle markeder har reageret ved at handle dollaren en del stærkere, mens de amerikanske renter er steget ret markant. Det har også smittet af på de europæiske renter, som også er steget en del oven på nyheden,« skriver han i en kommentar.

