Aktien i Donald Trumps sociale medievirksomhed, Trump Media & Technology Group starter sin første dag på børsen med et brag.

Kort efter børsåbningen af det amerikanske marked klokken 14.30 dansk tid stiger aktien med 38 pct. til kurs 69 dollar.

Den tidligere præsident og nuværende præsidentkandidats virksomhed er bedst kendt for at stå bag det sociale medie, Truth Social.

Aktien handler lige nu under navnet, Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Det skyldes, at børsnoteringen er sket ved en fusion mellem Trump Media & Technology Group og det amerikanske selskab DWAC, der er et såkaldt SPAC. Det vil sige et børsnoteret selskab som alene fungerer som en børsskal, og som andre selskaber kan fusionere med for at komme hurtigere på børsen.

Donald Trump ejer selv 58 pct. af selskabet.

Opdateres...

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.