Der foregår muligvis ulovlig markedsmanipulation i handlen med Trump Media-aktier.

Det mener selskabets topchef, Devin Nunes, i hvert fald. Det fremgår af en børsmelding fra selskabet.

I meddelelsen til Nasdaq advarer han om, at der kan foregå såkaldt 'naked shorting' i handlen med aktien.

Shorting er metode til at tjene penge på et kursfald. Normalt når man shorter, låner man en aktie, som man så sælger videre. Håbet er, at aktien er faldet i pris, når man skal aflevere aktien tilbage til udlåneren.

På den måde kan man tjene forskellen

'Naked shorting' foregår dog uden, at aktien lånes først. Man sælger altså en aktie, som man ikke har anskaffet først. Denne praksis er ulovlig, men Trump Media mener altså, at der er tegn på, at den ulovlige praksis har fundet sted.

En af indikationerne, som Devin Nunes fremhæver, er, at aktien fremgår af Nasdaqs egen Regulation SHO Threshold Security-liste, som er en liste, der baseret på forskellige faktorer kan indikerer ulovlig handel med aktien.

Trump Media, som står bag Donald Trumps eget sociale medie Truth Social, har haft en hæsblæsende start på dens liv på børsen. Den har været præget af store op- og nedture.

Ariklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

