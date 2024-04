Den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps medieselskab Trump Media & Technology Group faldt med 21 pct. i mandagens børshandel.

Det sker blandt andet efter, at selskabet har rapporteret om sine resultater i 2023.

Her landede Trumps medieselskab, der blandt andet driver den tidligere præsidents sociale medie Truth Social, et underskud på lidt over 58 mio. dollar. Det svarer til omkring 403 mio. kr.

Samtidig kunne Truth Social 'kun' præstere en omsætning på 4,13 mio. dollar i 2023.

Det skriver en række internationale medier - blandt andet Wall Street Journal og The Guardian.

Med mandagens hug til aktiekursen, gik Donald Trumps formue også væsentligt tilbage. Efter mandagens fald har hans ejerandel af selskabet en børsværdi på 3,8 mia. dollar. Da selskabets markedsværdi var på sit højeste i sidste uge, havde Trumps ejerandel en markedsværdi på lidt over seks mia. kr.

Der har været nogle markante kursudsving i Trump-aktien, efter at den er kommet til salg på børsen i USA i sidste uge.

Hos Danske Bank vurderer man, at det ikke ser ud til at stoppe lige foreløbelig:

»Den kommer til at opføre sig meget meget underligt, og den er højest spekulativ,« har investeringsstrateg i Danske Bank, Lars Skovgaard Andersen tidligere udtalt til Euroinvestor. Det kan du læse mere om her.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.