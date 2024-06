Prisen på kryptovalutaen bitcoin kan fordoble sig fra sit nuværende niveau, hvis Donald Trump vinder det amerikanske præsidentvalg.

Sådan lyder det i en analyse fra Geoff Kendrick, der står i spidsen for analyse af digitale aktiver hos den britiske storbank Standard Chartered, ifølge mediet CNBC.

Han tror at prisen på bitcoin vil stige voldsomt, hvis Trump vinder det kommende præsidentvalg:

»Imens vi nærmer os det kommende amerikanske valg, forventer jeg at vi rammer 100.000 dollar og at vi kan ramme 150.000 dollar ved slutningen af året, i tilfælde af at Donald Trump vinder,« lyder det fra Geoff Kendrick ifølge CNBC.

En bitcoin koster i øjeblikket omkring 71.158 dollar, hvilket ikke er langt fra det hidtidige rekordniveau på 73.797,68 dollar. Geoff Kendricks analyse spiller ind i en debat i USA om, hvilke af de to kandidater der er mest positivt stemt overfor kryptovaluta. Det er blevet en del af den amerikanske valgkamp, da de to kandidater forsøger at tiltrække stemmer blandt kryptoinvestorer.

»Biden-administrationen udviste for nylig pragmatisme ved at godkende ETH ETF'erne (Ethereum spot ETF-er, red.), men efterfølgende nedlagde Biden veto mod bestræbelserne på at ophæve SAB 121. Så Trump er stadig mere venligt stemt overfor krypto end Biden,« lyder det fra Geoff Kendrick ifølge mediet.

SAB 121 er en vejledning fra de amerikanske børsmyndigheder som blandt andet siger, at banker skal opliste digitale aktiver som kryptovaluta som passiver på deres balancer.

Det seneste år er prisen på bitcoin steget med 161 pct. målt i amerikanske dollar.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.



