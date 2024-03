DSH Recycling A/S, som ejer grunden ved Nordic Waste i Ølst, bliver nu sendt i rekonstruktion af bestyrelsen. Størstedelen af selskabet ejes af milliardæren Torben Østergaard-Nielsen og hans to døtre.

Det skriver Finans.

»I forbindelse med Nordic Wastes konkurs genererer selskabet ikke længere indtægter, og det kan ikke videreføres uden, at der tages insolvens-retslige skridt. Derfor begærer DSH Recycling A/S nu rekonstruktion,« siger bestyrelsesformand i DSH Recycling A/S, Søren Hansen, i en pressemeddelelse, ifølge Finans.

Selskabet begærer rekonstruktion til skifteretten i dag, lyder det.

En rekonstruktion sættes i gang for at redde et selskab, som ikke er betalingsdygtigt. Tidligere blev det kaldt betalingsstandsning.

Ved en rekonstruktion indsættes en eller flere rekonstruktører. Det er deres opgave at få selskabet tilbage på ret kurs ved eksempelvis at nedbringe gæld eller lave frasalg.

Tidligere har DSH Recycling oplyst, at det har tilbudt Randers Kommune at overtage grunden i Ølst ved Randers. Det ønskede kommunen ifølge selskabet ikke.

Ved at gå i rekonstruktion får ledelsen i DSH Recycling mulighed for at tage stilling til virksomhedens og grundens fremtid på et senere tidspunkt, lyder det fra Søren Hansen.

Nordic Waste – og Torben Østergaard-Nielsen – kom virkelig i vælten, da den fynske milliardær 22. januar erklærede virksomheden konkurs.

Det skete, efter at Nordic Waste kort forinden havde fået et påbud af Miljøstyrelsen om at stille sikkerhed for mere end 200 millioner kroner i forbindelse med arbejdet med at forhindre en miljøkatastrofe på virksomhedens grund i Ølst.

Konkursbegæringen førte til massiv kritik af Torben Østergaard-Nielsens ageren i miljøsagen. Blandt andet fra flere ministre i regeringen.