I onsdagens handel ligger de to danske transportgiganter, Mærsk og DSV forrest i C25-indekset.

Omkring middag går Mærsk-aktien frem med 5 pct., mens DSV stiger med 2,5 pct.

Hvorfor de to aktier går frem, er dog lidt sværere at forklare.

Der er ingen selskabsspecifikke nyheder på nogen af selskaberne, og spørger man investeringsøkonom hos handelsplatformen Nordnet, Per Hansen kan han heller ikke forklare udviklingen.

Han har dog en teori.

»For mig ser det ud som om investorerne skifter lidt ud i deres heste,« lyder det fra investeringsøkonomen om den udvikling, han har set på markedet den seneste uges tid.

Han pointerer, at vi de sidste seks måneder har set en kraftig fokus blandt danskernes investeringer på kunstig intelligens blandt de amerikanske aktier samt et fokus på fedme i de danske aktier.

»Investorerne står og er ret tæt på at trykke på en omlægningsknap, eller allerede har gjort det lidt, og er gået ud af AI-hypen og den fedme hypen, og så skifter over til de traditionelle selskaber,« lyder det fra Per Hansen om hans fornemmelse af markedet lige nu.

Dog kan det ikke forklare, hvorfor Mærsk stiger med hele 5 pct., understreger han og påpeger, at han tror denne udskiftningen være med til at skubbe til aktien.

Heller ikke senioranalytiker i Sydbank Mikkel Emil Jensen kan pege på en enkelt årsag, som sender Mærsk-aktien op i onsdagens handel. Han har dog også bemærket, at DSV følger lige i hælene på Mærsk.

Det vurderer han som et tegn på, at der i dag er mere appetit efter transportsektoren. Det kan skyldes, at der er kommet stærkere økonomiske nøgletal. Det kan være med til at øge efterspørgslen på varer, og dermed også efterspørgslen på transport af disse.

