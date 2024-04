Den kinesiske gigant og sociale medie Tiktok vil nu tage kampen op imod delingen af visse videoer.

Platformen, hvor man kan poste korte videoer, vil nemlig skrue ned for den store hype omkring vægttabsmedicin, som blandt andet Novo Nordisk står bag.

Det skriver Bloomberg News.

Fra næste måned vil TikTok begynde at forbyde det meste indhold, der handler om vægttab.

Sådan lyder det i et nyt sæt retningslinjer fra TikTok, der blev offentliggjort på deres hjemmeside i sidste uge.

Ifølge de nye retningslinjer vil det blandt andet ikke længere være tilladt at lave markedsføring for vægttabsmedicin.

Derudover vil platformen begrænse mindreårige mod at blive eksponeret for billeder, der kunne promovere »potentielt skadelig« vægttabsadfærd, herunder brugen af vægttabsmedicin.

De nye regler vil blandt andet slå ned på deling af 'før og efter'-billeder, der illustrerer forskellen i et vægttabsforløb.

TikTok har tidligere prøvet at slå ned på delingen af vægttabsindhold, men her har brugere beskrevet, hvordan håndhævelsen har været tvivlsom, og at de nye retningslinjer mangler klarhed om, hvad der er tilladt, og hvad der er forbudt.

En række sociale medier, herunder TikTok, er blevet kritiseret for at lade indhold om vægttab sprede sig på deres medier. Her har der især været kritik af, hvordan yngre brugere er blevet eksponeret mod potentielt skadeligt indhold.

TikTok er ejet af det kinesiske selskab, ByteDance.

