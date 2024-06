Det svenske våbenselskab Saab stiger markant i dagens aktiehandel.

Kort før kl. 13 er Saab-aktien oppe med 5,8 pct. på dagen.

Det sker blandt andet efter, at den svenske statsminister Ulf Kristersson på et pressemøde har sagt, at Sverige ikke har droppet sine planer om at donere Gripen-kamplfly fra Saab til Ukraine. Det skriver finanstjenesten Bloomberg.

Derudover har Danske Bank også hævet sit kursmål for aktien til 294 kr. fra 275 kr. Anbefalingen er 'køb'.

Aktien er de sidste 12 måneder steget med over 87 pct.

Spørgsmålet er, hvor aktien skal hen herfra?

Der er ifølge Bloomberg kun 10 analytikere, der har dækning af aktien. Af dem har 4 en købsanbefaling, mens 5 af dem har en hold-anbefaling. Kun en af analytikerne har en sælg-anbefaling.

Ser man på analytikernes kursmål, altså hvad analytikerne i gennemsnit vurderer, at aktiekursen vil bevæge sig imod inden for de næste 12 måneder, så ser de et kurspotentiale på -19,2 pct.

De vurderer, at Saab-aktien kan bevæge sig ned i de 214,34 svenske kroner, fra de førhen 265,30 svenske kroner.

Dem, der er mest positiv over for Saab-aktien, er Danske Bank, der hvor analytikeren Bjorn Enarson har en købsanbefaling og et kursmål på 294 svenske kr. Et lignende synspunkt finder man hos børshuset Pereto Securities, der også har en købsanbefaling. Her er kursmålet på 275 svenske kr.

I den anden grøft finder man finanshuset ABG Sundal Collier, der har en sælg-anbefaling. Her er man endnu mindre optimistisk vedrørende kursudviklingen. Her har man et kursmål på 170 svenske kroner.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.